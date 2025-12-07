Viral Video: बेंगलुरु की सड़क पर ‘ऑटो का पैसेंजर' बना बछड़ा, रिक्शा में सवारी करते जानवर का वीडियो हुआ वायरल

‘ऑटो का पैसेंजर' बना बछड़ा (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने हैरतअंगेज कारनामों से यूजर्स को हैरत में डाल देते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर ऐसे वीडियोज की भरमार देखने को मिलती है, जिनमें कभी कोई अपने देसी जुगाड़ (Desi Jugaad) का कमाल दिखाता है तो कोई रोजमर्रा की चीजों से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करता है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बेंगलुरु (Bengaluru) की एक बिजी सड़क पर बछड़ा (Calf) ऑटो (Auto) का पैसेंजर बनकर सवारी करता दिख रहा है. इस नजारे को देखकर विदेशी पर्यटक भी दंग रह गया.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पाब्लो गार्सिया नाम के यूजर ने शेयर किया है, जो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. वो अपने ऑटो के बगल में चल रहे दूसरे ऑटो की ओर कैमरा घुमाता है, जिसमें एक बछड़ा आराम से खड़े होकर सफर करता दिख रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: हाइवे पर घूमती दिखी ऑटो में तब्दील Bajaj Qute कार, जुगाड़ का यह वीडियो हुआ वायरल

बेंगलुरु की सड़क पर ‘ऑटो का पैसेंजर' बना बछड़ा

View this post on Instagram A post shared by Pablo Garcia (@pgsencio)

इस वीडियो को देखकर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करा रहे हैं और इसे क्लासिक बेंगलुरु बता रहे हैं, एक ऐसा शहर, जिसकी सड़कें अक्सर ऐसे अनोखे लेकिन प्यारे पलों से भरी रहती हैं. वहीं कई यूजर्स इसे भारत की दैनिक जिंदगी की असली खूबसूरती बता रहे हैं, जहां साधारण और असाधारण चीजें सहजता से मिलकर एक रंगीन अनुभव बनाती हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा है- मुझे नए इलाके में छोड़ दो, जबकि एक अन्य ने लिखा है- क्या कहें… लेकिन इंडिया में आपका स्वागत है.