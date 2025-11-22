Viral Video: हाइवे पर घूमती दिखी ऑटो में तब्दील Bajaj Qute कार, जुगाड़ का यह वीडियो हुआ वायरल

हाइवे पर घूमती दिखी ऑटो में तब्दील Bajaj Qute कार (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: मुंबई के ट्रैफिक सीन सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक नए सीन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जहाँ एक बजाज क्यूट कार को ऑटोरिक्शा में बदलकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर घूमते हुए देखा गया. एक यात्री ने वीडियो बनाकर ऑनलाइन शेयर किया है, जिसमें यह कॉम्पैक्ट फोर-व्हीलर, जिसे ऑटो की तरह काम करने के लिए मॉडिफाई किया गया है, शहर की बिजी गलियों में आराम से चल रहा है और अंदर पैसेंजर आराम से बैठ रहे हैं.

शुक्रवार को पोस्ट की गई यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई. कैप्शन में, यात्री ने गाड़ी को मुंबई के ट्रांसपोर्ट मिक्स में एक वेलकम अपग्रेड बताया और लिखा- मुंबई में ऑटो रिक्शा अपग्रेड. आज मैंने एक बजाज क्यूट को ऑटो में बदला हुआ देखा. एक चार पहियों वाली सवारी जो रेगुलर ऑटो से ज़्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और बेहतर है. हमारे शहर के लिए इस बहुत ज़रूरी अपग्रेड के लिए सलाम! कमाल है कि कैसे एक आइडिया और थोड़ी सी कोशिश सड़कों पर असली बदलाव ला सकती है. यह भी पढ़ें: बाइक की पिछली सीट पर खाट फिक्स कर सड़क पर निकला शख्स, इस जुगाड़ को देख हंस पड़ेंगे आप (Watch Viral Video)

हाइवे पर घूमती दिखी ऑटो में तब्दील Bajaj Qute कार

View this post on Instagram A post shared by || 𝐊𝐎𝐒𝐓𝐍𝐄𝐑 || (@kostner_henriques)

इंटरनेट ने, जैसा कि उम्मीद थी, मजाक, जिज्ञासा और क्लासिक मुंबई के व्यंग्य के साथ रिएक्ट किया. सबसे वायरल रिस्पॉन्स एक यूजर का आया जिसने पूछा- अब क्या यह साउथ मुंबई जाएगा?, यह SoBo में ऑटोरिक्शा पर बैन लगाने वाले लंबे समय से चले आ रहे नियम का एक मजेदार जिक्र था. एक और यूजर ने एक प्रैक्टिकल चिंता के साथ कहा- सोच रहा हूं कि यह मीटर या कैब के किराए पर चलेगा. एक तीसरे कमेंट करने वाले ने इसे आसान रखते हुए पूछा- कितनी सीटें हैं?

बजाज क्यूट, हालांकि भारत में नई नहीं है, फिर भी इतनी कम मिलती है कि सबका ध्यान खींचती है. देश की पहली क्वाड्रिसाइकिल के तौर पर बेची जा रही यह कार साइज़ और काम के मामले में ऑटोरिक्शा और छोटी कार के बीच आती है. CNG और LPG वेरिएंट में उपलब्ध, क्यूट 216.6 cc इंजन पर चलती है, जो बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, कम एमिशन और शहर की तंग सड़कों पर आसानी से चलाने की सुविधा देती है. इसका बंद केबिन एक स्टैंडर्ड ऑटो की तुलना में गर्मी, बारिश और प्रदूषण से ज़्यादा सुरक्षा देता है.

Rs 2,48,000 से Rs 3,61,000 के बीच कीमत वाली Qute का इस्तेमाल आमतौर पर कुछ भारतीय शहरों में छोटे शहरी सफ़र और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है. इस वायरल वीडियो के साथ, ऑटोरिक्शा के एक स्टेबल और सुरक्षित विकल्प के तौर पर क्वाड्रिसाइकिल का पोटेंशियल एक बार फिर लोगों की चर्चा का विषय बन गया है.

चाहे यह मॉडिफाइड Qute एक नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत हो या सिर्फ़ एक इनोवेशन हो, एक बात तो पक्की है कि मुंबई की सड़कें हमेशा कुछ ऐसा देंगी जिसकी उम्मीद नहीं थी.