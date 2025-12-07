PM Suraksha Bima Yojana 2025: सिर्फ 20 रुपये में मिलेगा 2 लाख का बीमा कवर.. जानें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पूरा फायदा

PM Suraksha Bima Yojana 2025: देश में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. अक्सर गरीब परिवारों में देखा जाता है कि घर का कमाने वाला सदस्य अचानक बीमारी, हादसे या मृत्यु का शिकार हो जाए तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है. इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की थी, जो बेहद कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा कवच देती है.
ये भी पढें: PM AASHA Yojana: पीएम-आशा योजना में किसानों का पंजीयन शुरू, समर्थन मूल्य पर खरीदी का बड़ा मौका; जानें डिटेल
क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
यह योजना उन लोगों के लिए खासतौर पर बनाई गई है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और जिनके पास किसी तरह का बीमा कवच नहीं होता. इस स्कीम में व्यक्ति को सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम भरना होता है और इसके बदले उसे 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है. यह योजना देशभर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसमें बहुत कम खर्च में बड़ा फायदा मिलता है.
कब और कितना मिलता है लाभ
अगर योजना से जुड़े व्यक्ति की किसी दुर्घटना के कारण मौत हो जाती है तो नॉमिनी को पूरे 2 लाख रुपये दिए जाते हैं. वहीं अगर बीमाधारक पूरी तरह से विकलांग हो जाए, जैसे दोनों आंखों की रोशनी चली जाए या दोनों हाथ-पैर काम न करें, तो उसे भी 2 लाख रुपये का फायदा मिलता है. आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये का बीमा दिया जाता है. यह सहायता परिवार पर अचानक आने वाले वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम कर देती है.
कैसे करें आवेदन और किसे मिलेगा लाभ
इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत आसान है. कोई भी नागरिक अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकता है. स्कीम का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है क्योंकि प्रीमियम सीधे खाते से कटता है. योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग शामिल हो सकते हैं. इस बीमा का कवरेज हर साल 1 जून से 31 मई तक वैध रहता है और हर साल प्रीमियम नवीनीकरण करना पड़ता है.
सरकार की यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास किसी भी तरह का सुरक्षा कवर नहीं है. कम पैसे में बड़ा बीमा कवर मिलने के कारण यह स्कीम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है.