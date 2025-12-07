VIDEO: महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा सड़क हादसा! सप्तशृंगी देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Photo- @ysatyandra/X

Nashik Accident News: महाराष्ट्र के नासिक जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां वनी इलाके में एक इनोवा कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई. हादसे के वक्त सभी श्रद्धालु सप्तशृंगी देवी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधी घाटी में जा समाई.

नासिक में बड़ा हादसा

पहाड़ों पर गाड़ी चलाते वक्त हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहा था। इसी दौरान वनी में गणेश प्वाइंट के पास इनोवा कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और 5 लोगों की मौत हो गई। खाई कितनी गहरी है… pic.twitter.com/FRnewf9O4H — Satyandra kumar Yadav (@ysatyandra) December 7, 2025

कैसे हुआ हादसा?

घटना वनी के गणपति प्वाइंट के पास हुई बताई जा रही है. यह जगह घाट एरिया में आती है, जहां सड़कें घुमावदार और ऊंचाई पर होती हैं. लौटते समय कार पर से कंट्रोल छूट गया और वाहन सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना जोरदार था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. थोड़ी देर में आपदा प्रबंधन दल भी पहुंच गया. लेकिन घाटी बहुत गहरी होने के कारण टीम को नीचे उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. फिलहाल शवों को बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है.

श्रद्धालुओं में शोक का माहौल

इस हादसे की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. जो लोग सप्तशृंगी देवी के दर्शन करने पहुंचे थे, वे भी इस घटना से सदमे में हैं. पुलिस का कहना है कि कार क्यों अनियंत्रित हुई, इस बारे में जांच जारी है. प्रारंभिक अनुमान है कि मोड़ पर स्पीड ज्यादा होने या अचानक ब्रेक फेल जैसी वजहें हो सकती हैं.