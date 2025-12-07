Goa Nightclub Tragedy: गोवा नाइटक्लब सिलेंडर ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत, PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख

Goa Nightclub Tragedy: गोवा के नॉर्थ गोवा जिले के अरपोरा में बीती रात रोमियो लेन के पास स्थित Birch नाइटक्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई. हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ मेंबर शामिल हैं, जबकि 7 मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. घटना में 6 अन्य लोग घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है. पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

हादसे पर PM मोदी ने दुखद जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अरपोरा की यह घटना बेहद दर्दनाक है और उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से बात कर स्थिति का जायजा भी लिया. प्रधानमंत्री ने PMNRF से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. यह भी पढ़े: Delhi Cylinder Blast: दिल्ली में हादसा! द्वारका मेट्रो स्टेशन के बाहर खाने के ठेले पर सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, घटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि नॉर्थ गोवा जिले में लगी आग से कई कीमती जानें चली गईं, जो अत्यंत पीड़ादायक है. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. राष्ट्रपति ने कहा कि इस दुखद समय में उनकी प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं.

गोवा CM बोले हर संभव राहत कार्य जारी

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे घटना की पूरी जानकारी ली है.उन्होंने कहा कि गोवा सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता कर रही है और राहत-बचाव कार्य जारी है। CM सावंत ने बताया कि आग किस कारण से लगी, इसके लिए पुलिस और फायर डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं.

चश्मदीदों ने बताया भयानक मंजर

स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात एक तेज धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद क्लब से धुआं उठता दिखा. एक चश्मदीद ने बताया कि कुछ ही देर में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक अंदर भारी तबाही हो चुकी थी.