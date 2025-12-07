IndiGo Flight Cancellations Update: आज इंडिगो की 650 फ्लाइटें रद्द! दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता में सबसे ज्यादा असर, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

इंडिगो/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

IndiGo Flight Cancellations: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों भारी संकट से जूझ रही है. लगातार छठे दिन भी उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जारी रहा, जिससे यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. रविवार को ही 650 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं. एयरलाइन का कहना है कि वह आज 2,300 की जगह सिर्फ 1,650 उड़ानें ही चला पा रही है.

आज इंडिगो की 650 फ्लाइटें रद्द!

650 उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट्स पर भीड़

रविवार को हैदराबाद एयरपोर्ट पर 115 फ्लाइटें बंद करनी पड़ीं. मुंबई में 112 उड़ानें रद्द हुईं. दिल्ली में 109, चेन्नई में 38 और अमृतसर में 11 उड़ानें नहीं उड़ सकीं. पिछले छह दिनों में एयरलाइन 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर चुकी है, और कई फ्लाइटें घंटों तक लेट भी हुई हैं. बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उन्हें समय पर जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, जिससे नाराजगी बढ़ गई है.

DGCA ने CEO को नोटिस भेजा

लगातार बिगड़ते हालात देखते हुए DGCA ने IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है. नोटिस में कहा गया है कि प्लानिंग, निगरानी और संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी लापरवाही हुई है. DGCA ने 24 घंटे में जवाब मांगा है कि एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए.

रिफंड शाम तक देने का आदेश

उधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी सख्त रुख अपनाते हुए एयरलाइन को आदेश दिया है कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं, उन्हें रविवार शाम 8 बजे तक पूरा रिफंड दे दिया जाए. साथ ही जिनका सामान फ्लाइट से अलग हो गया है, वह दो दिनों के अंदर हर हाल में वापस लौटाया जाए.

केंद्र सरकार ने लगाया फेयर कैप

फ्लाइटें कम होने से कई रूट्स पर टिकटों के दाम आसमान छूने लगे थे. कई यात्रियों ने टिकट के दाम तीन से चार गुना बढ़ने की शिकायत की. इसके बाद मंत्रालय ने तुरंत किराए पर कैप लगा दिया है, जो हालात सामान्य होने तक लागू रहेगा.

'10 दिसंबर तक सब ठीक हो जाएगा'

एयरलाइन का कहना है कि वह अपने नेटवर्क को सुधारने में लगातार काम कर रही है और उम्मीद है कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य हो जाएंगे. फिलहाल एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया है, जो हर स्थिति पर नजर रख रहा है.