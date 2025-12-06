IndiGo Flight Cancellation: उड़ान सेवाएं पटरी पर लौट रहीं, 95% नेटवर्क फिर शुरू; भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो का दावा

इंडिगो/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

IndiGo Flight Cancellation: इंडिगो एयरलाइन कई दिनों से चल रही भारी अव्यवस्था के बीच अब राहत की खबर लेकर आई है. कंपनी ने शनिवार शाम अपडेट जारी कर बताया कि उड़ान सेवाओं को दोबारा सामान्य करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और उनका बड़ा नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गया है. यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति में अब लगातार सुधार देखने को मिलेगा.

700 से बढ़ाकर 1500 उड़ानें संचालित

इंडिगो ने बताया कि शुक्रवार को जहां सिर्फ करीब 700 उड़ानें चल पाई थीं, वहीं शनिवार को यह संख्या बढ़कर 1500 के आसपास पहुंच गई. कंपनी का कहना है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने अपने सिस्टम, स्टाफ रोस्टर और नेटवर्क प्लानिंग को रीसेट किया, ताकि शनिवार से सेवा बेहतर तरीके से चलाई जा सके. एयरलाइन के अनुसार यह कदम जरूरी था, क्योंकि लगातार कैंसिलेशन से पूरा संचालन गड़बड़ा गया था.

135 गंतव्यों पर फिर से उड़ानें चालू

इंडिगो ने कहा कि उनके कुल 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं. यानी एयरलाइन ने 95% से ज्यादा नेटवर्क दोबारा खड़ा कर लिया है. कंपनी ने इसे एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पूरी क्षमता वापस हासिल कर ली जाएगी.

ग्राहकों का भरोसा वापस जीतेंगे: Indigo

एयरलाइन ने बयान में माना कि यात्रियों को बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा है. इंडिगो ने अपने कस्टमर्स और स्टाफ का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे सभी का विश्वास वापस पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. कंपनी ने दोहराया कि सरकारी एजेंसियों और साझेदारों के सहयोग से हालात जल्द पूरी तरह सामान्य करने की कोशिश जारी है.

जल्द मिलेगी और राहत

इंडस्ट्री जानकारों का मानना है कि बढ़ी हुई उड़ानों और नेटवर्क सुधार के बाद अगले कुछ दिनों में यात्रियों को ज्यादा सुचारू सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी. कई रूट्स पर लगातार बढ़ रहे किराए भी उड़ान संख्या सामान्य होने पर जल्द कम हो सकते हैं.