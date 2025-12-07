UP Ration Free December Update: यूपी में फ्री राशन की डेट घोषित.. गेहूं-चावल के साथ मिलेगा मक्का और चीनी, 10 से 28 दिसंबर तक बांटा जाएगा खाद्यान

UP Ration Free December Update: यूपी के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए इस महीने बड़ी राहत की खबर आई है. राज्य सरकार ने दिसंबर महीने में मुफ्त राशन वितरण की तारीखें घोषित कर दी हैं और इस बार गेहूं-चावल के साथ कार्ड धारकों को तीन किलो चीनी भी दी जाएगी. अगर कोई चावल नहीं लेना चाहता है तो उसकी जगह मक्का देने का विकल्प भी रहेगा.
फ्री राशन में क्या मिलेगा इस बार
खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में राशन बांटा जाएगा. इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कार्ड धारक को राशन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो. कई जिलों में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलो गेहूं, 16 किलो फोर्टिफाइड चावल और 5 किलो मक्का मिलेगा. जहां मक्का उपलब्ध नहीं होगा, वहां उसकी जगह चावल दिया जाएगा.
किन जिलों में मिलेगा मक्का और चावल का कॉम्बो
आगरा, अलीगढ़, औरैया, बहराइच, बदायूं, बुलंदशहर, गोंडा, हाथरस, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, कासगंज, हापुड़, मिर्जापुर, संभल, रामपुर, उन्नाव सहित कई जिलों में यह व्यवस्था लागू होगी. बाकी जिलों में लाभार्थियों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा.
अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए खास सुविधा
अंत्योदय कार्ड रखने वाले परिवारों को इस बार तीन महीनों का राशन एक साथ मिलेगा. यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पूरा कोटा. इसके साथ ही हर कार्ड पर तीन किलो चीनी 18 रुपये प्रति किलो की दर से दी जाएगी. विभाग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर दुकान पर खाद्यान्न और चीनी का भौतिक सत्यापन करवाया जाए, ताकि किसी तरह की कमी न रह जाए.
राशन वितरण का समय और व्यवस्था
उचित दर की दुकानों पर वितरण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा. पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को दो किलो गेहूं और तीन किलो फोर्टिफाइड चावल मिलेगा. जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सभी दुकानों पर समय से सामान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएं.