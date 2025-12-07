VIDEO: कड़कड़ाती ठंड में तालाब में लगाई छलांग, दुसरे युवक ने जान की परवाह किए बिना कूदकर बचाई जान, भोपाल का वीडियो आया सामने

The young man saved the life of a drowning man (Credit-@KashifKakvi)

Bhopal News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) समेत पूरे मध्य भारत में भीषण कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऐसे में भोपाल (Bhopal) में एक युवक ने तालाब में छलांग लगा दी. इसके बाद जो हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था. इस दौरान इस भीषण ठंड में अपनी जान की परवाह न करते हुए एक युवक ने तुरंत शर्ट खोला और ब्रिज से तालाब में छलांग लगा दी. इसके बाद डूबे शख्स को पकड़कर किनारे पर लाया.

इस तरह इस शख्स की युवक ने अपनी जान पर खेलकर डूबने वाले की जान बचाई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @KashifKakvi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े.Uttarakhand: नहाते समय 6 कांवड़िये गंगा नदी में बहे, SDRF ने कूदकर बचाई जान, हरिद्वार के कांगड़ा घाट का वीडियो आया सामने;VIDEO

शख्स ने तालाब में लगाई छलांग

#Bhopal भोपाल के छोटे तालाब के आर्च ब्रिज (रानी कमलापति पुल) के पास कल एक युवक पानी में डूब रहा था। रात का वक्त था और ठंड 16° डिग्री। हवा तेज़ चल रही थी और उसके साथ लहरें भी। वहाँ मौजूद भीड़ घबराई हुई थी, सब कैमरे निकाल कर वीडियो बना रहे थे। और एक दूसरे की तरफ़ बेबसी से देख… pic.twitter.com/VRSl194Bbt — काश/if Kakvi (@KashifKakvi) December 7, 2025

युवक ने बचाई जान

जानकारी के मुताबिक़ भोपाल (Bhopal) के छोटे तालाब स्थित रानी कमलापति ब्रिज के पास एक युवक डूबने लगा. इसके बाद कई लोग ब्रिज पर जमा हो गए. इसके बाद इनमें से एक युवक सामने आया और सीधे तालाब में छलांग लगाकर डूब रहे शख्स की जान बचा ली. युवक का नाम प्रतीक बाथम बताया जा रहा है.

प्रतीक बाथम ने दिखाई हिम्मत

ब्रिज पर भीड़ असमंजस में खड़ी रही, वहीं मौजूद प्रतीक बाथम ने बिना सोचे-समझे अपनी शर्ट उतारी और सीधे ठंडे तालाब में कूद पड़े.उनके सामने गहरी पानी की धारा, तेज़ वेव्स (Strong Waves) और कंपा देने वाली ठंड थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी. कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद प्रतीक उस डूबते युवक तक पहुंचे और उसे पकड़कर किनारे की ओर तैरने लगे.गहरी लहरों (Deep Currents) से जूझते हुए प्रतीक ने आखिरकार युवक को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया.यह साहसिक कदम दिखाता है कि समय पर लिया गया (Quick Action) किसी की जान बचा सकता है. मौके पर मौजूद लोगों ने प्रतीक की बहादुरी की जमकर तारीफ की.