Noida Student Suicide Case: 'मैंने हार मान ली': नोएडा में इंजीनियरिंग छात्र ने हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी, जांच में स्वास्थ्य समस्याओं का खुलासा

Noida Student Suicide Case: नोएडा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 25 वर्षीय MCA छात्र की मौत ने पूरे कैंपस को सदमे में डाल दिया है. झारखंड के रहने वाले कृष्णकांत नाम के इस छात्र का शव उसके हॉस्टल रूम में फंदे से लटका मिला. पुलिस के मुताबिक, कमरे से एक छोटा सा नोट भी मिला है जिसमें लिखा था, "I give up. Give my body and all my belongings to my family." घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है.

कृष्णकांत नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (NIET) के क्राउन हॉस्टल में अपने रूममेट ऋतिक के साथ रहता था. पुलिस को दिए बयान में ऋतिक ने बताया कि घटना से कुछ समय पहले कृष्णकांत ने अपने पिता से फोन पर बातचीत की थी. बातचीत के दौरान लड़के के शब्दों ने पिता को परेशान कर दिया. उन्हें लगा कि बेटा शायद खुद को नुकसान पहुंचा सकता है. चिंतित पिता ने तुरंत ऋतिक को फोन करके कमरे में जाकर देखने के लिए कहा.

ऋतिक उस समय हॉस्टल से बाहर था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त को कमरे पर भेजा. जब दोस्त वहां पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और काफी देर तक खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. शक बढ़ने पर आसपास के छात्रों की मदद से दरवाज़े की कुंडी तोड़ी गई. अंदर जाकर देखा तो कृष्णकांत फंदे पर लटका हुआ था.

पुलिस के अनुसार, रूममेट ने यह भी बताया कि कृष्णकांत काफी समय से गंभीर सिरदर्द की समस्या से परेशान था और अक्सर दर्द की शिकायत करता था. फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस छात्र के परिवार और दोस्तों से भी जानकारी जुटा रही है ताकि घटना की वजह साफ हो सके.