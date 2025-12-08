CBSE Recruitment 2025: सीबीएसई में नौकरी करने का सुनहरा मौका, विभिन्न पदों पर निकली भर्तियां, जानें कैसे और कहां करना है आवेदन

Photo- @cbseindia29/X

CBSE Recruitment 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2025 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस अधिसूचना के तहत सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) सहायक डायरेक्टर( Assistant Director Training), ट्रांसलेटर (Translator) सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.सीबीएसई द्वारा जारी विवरण के अनुसार कुल 224 रिक्तियों पर नियुक्ति की जाएगी.

इन पदों में सहायक सचिव (Assistant Secretary), सहायक संचालक (Assistant Director ) सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) (Training/Skill Education), लेखा अधिकारी (Accounts Officer) अधीक्षक (Superintendent) कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (Junior Translation Officer), जूनियर लेखाकार (Junior Accountant) और कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) जैसे कई पद शामिल हैं. संबंधित योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये भी पढ़े:RRB ALP Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 9900 पदों पर होगी बंपर भर्ती, 10 अप्रैल से @rrbcdg.gov.in पर करें आवेदन

आवेदन करने की अंतिम तिथि

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2025 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (www.cbse.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन (Registration) करना होगा. लॉग-इन करने के बाद आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियों को सही तरीके से भरना होगा. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी (Print Copy) सुरक्षित रखनी आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उसका उपयोग किया जा सके.