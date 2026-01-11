Republic Day 2026 Parade Tickets: गणतंत्र दिवस की परेड के लिए ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और कीमत

गणतंत्र दिवस परेड (Photo Credits: Wikimedia Commons)

नई दिल्ली: भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड को लाइव देखने के इच्छुक नागरिकों के लिए रक्षा मंत्रालय ने टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है. इस बार टिकटों की बुकिंग 5 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है.

हर साल की तरह इस बार भी भारी मांग को देखते हुए, मंत्रालय ने 'आमंत्रण' पोर्टल के जरिए डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा दिया है. यदि आप भी इस राष्ट्रीय गर्व के क्षण का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर अपना टिकट सुरक्षित कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Republic Day Parade 2026: कर्तव्य पथ पर परेड देखने जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने जारी की प्रतिबंधित सामानों की लिस्ट, साथ न ले जाएं ये चीजें

ऑनलाइन टिकट बुक करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से टिकट बुक करना बेहद सरल है:

1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले mod.gov.in पर लॉगिन करें.

2- रजिस्ट्रेशन: यदि आप नए यूजर हैं, तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर रजिस्टर करें. आपके नंबर पर आए OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें.

3- इवेंट का चयन करें: लॉगिन के बाद आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे:

गणतंत्र दिवस परेड (26 जनवरी)

बीटिंग रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल (28 जनवरी)

बीटिंग रिट्रीट समारोह (29 जनवरी)

4- विवरण भरें: अपना पसंदीदा इवेंट चुनें और मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता और फोटो पहचान पत्र (ID Proof) की जानकारी भरें.

5- दस्तावेज अपलोड करें: एक वैध फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

6- भुगतान: ऑनलाइन माध्यम (UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड) से टिकट की राशि का भुगतान करें.

7- टिकट डाउनलोड करें: सफल भुगतान के बाद अपना ई-टिकट डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

टिकट की कीमतें और इवेंट्स की तारीखें

सरकार ने टिकटों की दरें बेहद किफायती रखी हैं ताकि आम नागरिक भी इस समारोह का आनंद ले सकें:

इवेंट का नाम तारीख टिकट की कीमत गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी, 2026 ₹20 और ₹100 बीटिंग रिट्रीट (फुल ड्रेस रिहर्सल) 28 जनवरी, 2026 ₹20 बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी, 2026 ₹100

जरूरी दस्तावेज (ID Proofs)

टिकट बुकिंग और कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक मूल फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है:

आधार कार्ड

वोटर आईडी कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पैन कार्ड

पासपोर्ट

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ऑफलाइन टिकट कहां से खरीदें?

जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वे दिल्ली में बनाए गए 6 विशेष काउंटरों से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच टिकट खरीद सकते हैं:

सेना भवन (गेट नंबर 5)

(गेट नंबर 5) शास्त्री भवन (गेट नंबर 3)

(गेट नंबर 3) जंतर-मंतर (मुख्य द्वार)

(मुख्य द्वार) संसद भवन (रिसेप्शन काउंटर)

(रिसेप्शन काउंटर) राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर 3 और 4)

(गेट नंबर 3 और 4) कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर 8)

आपको बता दें कि टिकटों का दैनिक कोटा सीमित होता है और यह हर दिन सुबह 9 बजे पोर्टल पर उपलब्ध होता है. इसलिए सलाह दी जाती है कि आप सुबह जल्दी लॉग-इन करके अपनी सीट पक्की कर लें.