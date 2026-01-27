Republic Day 2026 Tragedy in Mumbai: विक्रोली में लाउडस्पीकर गिरने से 3 साल की मासूम की मौत; रूह कंपा देने वाला वीडियो आया सामने
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Republic Day 2026 Tragedy in Mumbai: मुंबई (Mumbai) के विक्रोली (Vikhroli) इलाके में सोमवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) का जश्न उस समय मातम में बदल गया, जब उत्सव के लिए लगाया गया एक भारी लाउडस्पीकर तीन साल की मासूम बच्ची पर गिर गया. इस दर्दनाक हादसे में बच्ची की जान चली गई। घटना टैगोर नगर के अंबेडकर नगर इलाके की है. हादसे का एक विचलित करने वाला सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बच्ची को लाउडस्पीकर के नीचे दबते हुए देखा जा सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए 40 सेकंड के सीसीटीवी क्लिप में हादसे की पूरी कड़ियां साफ नजर आ रही हैं. वीडियो के अनुसार, एक कबाड़ बीनने वाला शख्स अपने सिर पर चिथड़ों से भरा एक बड़ा बोरा लेकर संकरी गली से गुजर रहा था. इसी गली में स्टैंड पर भारी-भरकम स्पीकर लगाए गए थे.

जैसे ही वह शख्स स्पीकर के पास से गुजरा, उसके सिर पर रखा बोरा साउंड सिस्टम से जुड़े तारों में फंस गया। तार खिंचने की वजह से स्टैंड का संतुलन बिगड़ गया और भारी स्पीकर सीधे उसके पीछे दौड़ रही तीन साल की बच्ची पर जा गिरा. कबाड़ वाला शख्स बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, जबकि आसपास मौजूद लोग तुरंत बच्ची को बचाने के लिए दौड़े.

मुंबई के विक्रोली में गणतंत्र दिवस 2026 पर दुखद घटना

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

मृतक बच्ची की पहचान जान्हवी सोलंकर के रूप में हुई है. स्थानीय निवासियों ने तुरंत भारी स्पीकर उठाकर बच्ची को बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले गए. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे 'मृत घोषित' कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची के सिर में गंभीर चोटें आई थीं और अंदरूनी रक्तस्राव (Internal Trauma) उसकी मौत का कारण बना.

आयोजक और कबाड़ वाले के खिलाफ मामला दर्ज

विक्रोली पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है. पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजक विनोद परमार और कबाड़ विक्रेता सैयद गुरान को आरोपी बनाया है.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी

वरिष्ठ निरीक्षक चंद्रकांत नायकवाड़ी ने बताया कि जांच में सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. इस साल आयोजकों ने भारी स्पीकरों को ऊंचाई पर सुरक्षित रूप से लगाने के बजाय जमीन पर या अस्थाई स्टैंड पर रखा था. साथ ही, घनी आबादी वाली गली में बिजली के तारों को खुला छोड़ दिया गया था. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस कार्यक्रम के लिए उचित प्रशासनिक अनुमति ली गई थी. दोनों आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है.