DC-W vs GG-W WPL 2026 4th Match Pitch Report And Weather Update: नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज बिखेरेंगे जलवा? मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Women vs Gujarat Giants Women, 4th Match Womens Premier League 2026 Pitch Report And Weather Update: टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स की टीमें अपने अभियान की शुरूआत कर ली हैं. दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. दोनों ही टीमें एक-दूसरे को पछाड़ने के इरादे के साथ मैदान में उतरेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में गुजरात जायंट्स की अगुवाई एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand 1st ODI Match Toss Winner Prediction: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

गुजरात जायंट्स ने अपने पहले ही मुकाबले में दमदार प्रदर्शन से सभी शंकाओं को खत्म किया. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार मिली. गुजरात जायंट्स ने हर डिपार्टमेंट में शानदार खेल दिखाते हुए 10 रन से जीत दर्ज की. जहां उसने टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में जीत के साथ खाता खोला था. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग- तीनों में टीम संतुलित नजर आई.

महिला प्रीमियर लीग 2026 में शनिवार को दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच, जबकि दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल अकेडमी में खेला जाएगा. दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच पहला मैच शाम 3 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस 2:30 पर होगा.

एश्ले गार्डनर की कप्तानी में गुजरात जायंट्स ने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया था और पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी. एश्ले गार्डनर ने इस सीजन की टीम को पिछले सीजन से मजबूत बताया है और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. यूपी और गुजरात की टक्कर दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बतौर कप्तान श्रेष्ठता की परीक्षा भी है. इन दोनों ही टीमों के बीच पिछला मुकाबला साल 2025 के सीजन में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था जिसमें गुजरात जायंट्स की टीम ने 19.3 ओवर में 178 रनों का टारगेट हासिल करके 5 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी.

दोनों टीमों के हेड टू हेड (DC-W vs GG-W Head To Head Record)

महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच कुल छह मैच खेले गए हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दिल्ली कैपिटल्स महिला ने चार मैच जीते हैं, जबकि दो मैच गुजरात जायंट्स महिला ने अपने नाम किए हैं. इस दौरान दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. अब देखने वाली बात होगी कि सातवें मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. इस सीजन में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे.

डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी पिच रिपोर्ट (Dr DY Patil Sports Academy Pitch Report)

टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी की पिच ऐतिहासिक रूप से डब्ल्यूपीएल में बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद रही है, जो सही उछाल और छोटे सीमाओं (लगभग 65 मीटर सीधा) की पेशकश करती है. यहां डब्ल्यूपीएल 2025 में 160+ का स्कोर बनाने वाली टीमों ने दो बार सफलतापूर्वक बचाव किया, लेकिन ओस के प्रभाव में पीछा करने वाली टीमों ने 70% बार सफलता प्राप्त की. टॉस जीतने वाले कप्तान परिस्थितियों को देखते हुए पीछा करने का विकल्प चुन सकते हैं.

नवी मुंबई के मौसम का हाल (Navi Mumbai Pitch Report)

टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. इस मैच के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है. मैच के दिन की परिस्थितियां क्रिकेट के लिए अनुकूल लग रही हैं, तापमान 21°C से 31°C के बीच रहने की उम्मीद है. मौसम धूप वाला रहने का अनुमान है, हालांकि दूसरी पारी के दौरान ओस एक कारक बन सकती है.

इस बार भी डब्ल्यूपीएल में दो तरह के मैच होंगे. दोपहर के मुकाबले तीन बजे शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच 7 बजकर 30 मिनट पर खेले जाएंगे. एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबले के लिए वडोदरा को वेन्यू चुना गया है. वहीं डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाना है. इस बार टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला वीकेंड के बजाय वीक डे पर खेला जाएगा. पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 मैच खेले जाएंगे, जो फैंस को लगातार रोमांच और कड़ी प्रतिस्पर्धा का अनुभव देंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ट्रॉफी किस टीम के नाम होती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC-W vs GG-W 4th Match Playing Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स महिला: शेफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिजेन कैप, चिनेल हेनरी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), निकी प्रसाद, स्नेह राणा, अलाना किंग, श्री चरणी, मिन्नू मणि.

गुजरात जायंट्स महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, भारती फुलमाली, एश्ले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहम, कनिका आहूजा, आयुषी सोनी, काश्वी गौतम, तनुजा कंवर, तीतास साधु, रेणुका सिंह.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम बनाम गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.