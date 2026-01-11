Earthquake in Palghar: महाराष्ट्र के पालघर में महसूस किए गए भूकंप के झटके; मुंबई से 84 किमी दूर था केंद्र, जानें तीव्रता

भूकंप/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

पालघर/मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के तटीय जिले पालघर (Palghar) में एक बार फिर भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दशहशत फैल गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार, 10 जनवरी 2026 की शाम को आए इस भूकंप ने स्थानीय निवासियों के बीच हल्की चिंता पैदा कर दी. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) यानी एनसीएस (NCS) के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई है. हालांकि, तीव्रता कम होने के कारण अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है. यह भी पढ़ें: Earthquake in J&K: जम्मू-कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

भूकंप का समय और केंद्र

भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार, झटके शनिवार शाम 7:10 बजे (IST) महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर था.

अक्षांश और देशांतर: 83 (Lat) और 72.76 (Long)

83 (Lat) और 72.76 (Long) लोकेशन: यह स्थान देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लगभग 84 किलोमीटर उत्तर में स्थित है.

कम गहराई ने बढ़ाई चिंता

भूकंप की गहराई (Depth) मात्र 5 किमी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब भूकंप का केंद्र सतह के इतना करीब होता है, तो कम तीव्रता के बावजूद झटके स्पष्ट रूप से महसूस किए जा सकते हैं. पालघर के दहानू और तलासरी जैसे इलाकों में लोगों ने बर्तनों के हिलने और हल्की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनीं. यह भी पढ़ें: Earthquake: गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई तीव्रता

पालघर: भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र

पालघर जिले के लिए भूकंप की यह कोई पहली घटना नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र बार-बार आने वाले छोटे भूकंपों (Earthquake Swarms) के लिए चर्चा में रहा है. विशेष रूप से नवंबर 2018 के बाद से यहां सैकड़ों बार हल्के झटके महसूस किए गए हैं.

जिला प्रशासन ने निवासियों से पैनिक न करने की अपील की है. आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं.