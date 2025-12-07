VIDEO: एशिया के सबसे जहरीले रसेल वाइपर को स्ट्रॉ से दिया CPR, बचाई खतरनाक सांप की जान, गुजरात के वलसाड का वीडियो आया सामने

Russell Viper Given CPR: वलसाड़ जिले के पारडी क्षेत्र में एक दुर्लभ और खतरनाक परिस्थिति में स्नेक रेस्कुएर (Snake Rescuer) अली अंसारी ने एक बेहद विषैले रसेल वाइपर को CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) देकर उसकी जान बचाई. यह मामला उस समय सामने आया जब स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल परिसर में दो रसेल वाइपर लकड़ी के तख्ते के नीचे फंसे हुए हैं.
रसेल वाइपर को दिया सीपीआर
गुजरात: वलसाड जिले के पारडी में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जीवदया ग्रुप के अली अंसारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एशिया के दूसरे सबसे ज़हरीले सांप रसेल वाइपर की जान बचाई.#Gujarat | #ViralVideo pic.twitter.com/F4vabWzcOe
स्कूल परिसर में मिला घायल सांप
जब अली अंसारी मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने एक सांप को सुरक्षित निकाल लिया. लेकिन जब भारी लकड़ी हटाई गई, तो दूसरा रसेल वाइपर बुरी तरह दबा हुआ मिला. उसके सीने और फेफड़ों पर भारी दबाव पड़ने से वह निर्जीव-सा पड़ा था.अंसारी ने तुरंत उसकी धड़कन वाले हिस्से को दबाते हुए सीपीआर टेक्निक (CPR Technique) अपनाई. अली ने प्लास्टिक स्ट्रॉ (Plastic Straw) की मदद से उसके विंडपाइप (Windpipe) में हल्की हवा फूंकी.
कुछ मिनटों में लौटी जान
स्ट्रॉ के जरिए हवा पहुंचाने और दिल पर प्रेशर देने की प्रक्रिया कुछ मिनटों तक चलती रही. जल्द ही सांप में हरकत होने लगी और वह पूरी तरह होश में लौट आया. मौके पर मौजूद लोगों ने अली अंसारी के साहस और कौशल की सराहना की.दोनों सांपों को बाद में निकट के जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया.