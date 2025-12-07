VIDEO: सांप को लगा बिजली का झटका! शख्स ने मुंह से CPR देकर बचाई जान, गुजरात के वलसाड का वीडियो देखकर लोग हुए हैरान

Man gives mouth-to-mouth CPR to snake (Credit-@BSSVERMA)

Giving CPR To The Snake: किसी इंसान की तबियत खराब हो जाएं या फिर उसे हार्ट अटैक आ जाएं तो उसे सीपीआर (CPR) देकर उसकी जान बचाई जा सकती है. ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आएं है. लेकिन सांप को सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है. सोशल मीडिया पर गुजरात (Gujarat) के वलसाड (Valsad) से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए है. यहांपर एक बिना जहरीले सांप (Snake) को बिजली का झटका लगा.

जिसके बाद नीचे गिरकर वह बेहोश हो गया. लेकिन इसके बाद एक शख्स ने ऐसा कुछ किया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @BSSVERMA नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

सांप को दिया सीपीआर

सांप को सीपीआर देकर बचाई जान

इसके बाद वन्यजीव रेस्क्यूअर (Wildlife Rescuer)मुकेश वायड को इसकी जानकारी दी गई. जब मुकेश ने सांप को देखा तो वह बिना जहर वाला था. जब मुकेश ने देखा तो सांप में किसी भी तरह की हरकत नहीं थी, क्योंकि वह बिजली का झटका लगने के बाद 15 फीट ऊपर से नीचे गिरा था और वह बेहोश हो गया था. इसके बाद मुकेश ने सांप को मुंह से सीपीआर देना शुरू किया और उसके हाथ पर धीरे धीरे सहलाते भी रहे. इसके बाद सांप ठीक होने लगा.

लगभग आधे घंटे के बाद सांप ने शुरू की हलचल

इसके बाद करीब आधे घंटे तक मुकेश सांप की जान बचाने की जद्दोजहद करते है और इसके बाद आखिरकार आधे घंटे के बाद सांप ने हलचल शुरू की और इसके बाद इस सांप को जंगल में छोड़ दिया गया है. इस घटना के बाद लोगों ने मुकेश की जमकर तारीफ की और एक बेजुबान की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की भी तारीफ की. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.