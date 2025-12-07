VIDEO: हवा भरते समय फटा बस का टायर, 50 फीट दूर गिरा युवक, गंभीर रुप से हुआ घायल, मध्य प्रदेश के रीवा का सीसीटीवी आया सामने

A man was injured when a tyre burst (Credit-@publicvaninews)

Rewa News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रीवा (Rewa) के सिविल लाइन एरिया में एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहांपर के दूकान के बाहर एक कर्मचारी टायर में हवा भर रहा था और उसी दौरान टायर फट (Tyre Burst) गया. बताया जा रहा है की टायर के फटते ही युवक 50 फीट दूर जा गिरा.इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी.जानकारी के मुताबिक़ स्थानीय निवासी शेराज खान अपनी दुकान के बाहर ट्रक के टायर में हवा भर रहा था. जैसे ही एयर प्रेशर (Air Pressure) बढ़ा, अचानक टायर ब्लास्ट (Blast) हो गया.

सीसीटीवी (CCTV) फुटेज में तेज धमाका और धूल का गुबार साफ दिखाई देता है.युवक बुरी तरह घायल हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @publicvaninews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:UP Roadways Bus Tyre Burst: यूपी में बड़ा हादसा टला, बहराइच से लखनऊ आ रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस का टायर फटा, सभी सुरक्षित

बस का टायर फटने से हादसा

एम्बुलेंस पर लापरवाही का आरोप

स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा होने के बाद 108 एम्बुलेंस (Ambulance) को सूचना दी गई, लेकिन लगभग एक घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची.मजबूरन लोगों ने निजी वाहन की मदद से घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया.युवक के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं.

घटना पर पुलिस का बयान

पुलिस ने बताया कि पंचर दुकान पर ट्रक के टायर में हवा भरते समय अचानक टायर ब्लास्ट हुआ, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और परिवारवालों ने युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया.