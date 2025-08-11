मथुरा, उत्तर प्रदेश, 11 अगस्त: इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की तैयारी पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा कहते हैं, "इस बार 'ऑपरेशन सिंदूर' से प्रभावित होकर, भगवान को सिंदूरी पुष्प बंगले में विराजमान किया जाएगा. इसलिए इस सजावट में पीले और लाल रंग की गर्म रोशनी का विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा. इसके लिए मंदिर के प्रांगण में एक विशाल कटआउट भी लगाया जाएगा. सिंदूरी पुष्प बंगले का निर्माण सिंदूरी रंग के फूलों, पत्तियों, वस्त्रों और अन्य सामानों से किया जाएगा'. यह भी पढ़ें: Janmashtami 2025: 15 या 16 अगस्त कब है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? जानें किस दिन है छुट्टी

मथुरा में इस बार 'ऑपरेशन सिंदूर' के थीम पर मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)