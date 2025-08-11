मथुरा, उत्तर प्रदेश, 11 अगस्त: इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की तैयारी पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा कहते हैं, "इस बार 'ऑपरेशन सिंदूर' से प्रभावित होकर, भगवान को सिंदूरी पुष्प बंगले में विराजमान किया जाएगा. इसलिए इस सजावट में पीले और लाल रंग की गर्म रोशनी का विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा. इसके लिए मंदिर के प्रांगण में एक विशाल कटआउट भी लगाया जाएगा. सिंदूरी पुष्प बंगले का निर्माण सिंदूरी रंग के फूलों, पत्तियों, वस्त्रों और अन्य सामानों से किया जाएगा'. यह भी पढ़ें: Janmashtami 2025: 15 या 16 अगस्त कब है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? जानें किस दिन है छुट्टी

मथुरा में इस बार 'ऑपरेशन सिंदूर' के थीम पर मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी

#WATCH | Mathura, UP: On preparation of Krishna Janmashtami celebrations 2025, Kapil Sharma, Secretary of Sri Krishna Janmabhoomi Trust, says, "...This time, influenced by 'Operation Sindoor,' god will be seated in the Sindoor 'Pushp-Bungalow' (abode of flowers); hence, yellow… pic.twitter.com/63DkLHp8G6 — ANI (@ANI) August 11, 2025

