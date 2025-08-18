हैदराबाद, तेलंगाना, 18 अगस्त: उप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामंतपुर इलाके में सोमवार रात कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान एक दुखद हादसा हो गया. जुलूस में शामिल एक रथ बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिससे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. उप्पल पुलिस थाने के इंस्पेक्टर के अनुसार, घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. यह भी पढ़ें: VIDEO: किश्तवाड़ में चमत्कार, मौत को दी मात! 30 घंटे मलबे में दबे रहने के बाद भी जिंदा लौटे सुभाष चंद्र

रामंतपुर में रथ बिजली तारों से टकराया; 5 मृत

Hyderabad, Telangana | Five people died and four others were injured after the chariot came into contact with live electric wires during a Krishna Janmashtami procession last night in the Ramanthapur area, within the Uppal police station limits. The injured were shifted to a… — ANI (@ANI) August 18, 2025

