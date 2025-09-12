यूपी के वृंदावन (Vrindavan) स्थित बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) में अब वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बंद कर दी गई है. मंदिर प्रशासन ने VIP दर्शन गैलरी पूरी तरह से हटा दी है. यह कदम श्रद्धालुओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प के बाद उठाया गया है. कुछ दिन पहले सामने आये वीडियो में मंदिर परिसर में भारी भीड़ के बीच महिला श्रद्धालु सुरक्षाकर्मियों से उलझती और थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं. जवाब में सुरक्षाकर्मी भी प्रतिक्रिया देते हुए दिखते हैं. जिससे स्तिथि तनावपूर्ण हो गई, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. एक पत्रकार द्वारा एक्स पर साझा जानकारी के अनुसार, अब मंदिर में हर भक्त को केवल मुख्य प्रवेश द्वार से ही प्रवेश दिया जाएगा और वीआईपी गैलरी जैसी कोई अलग व्यवस्था नहीं होगी. यह भी पढ़ें: Vrindavan Banke Bihari Temple: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में गार्डों और श्रद्धालुओं में जमकर हुई मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

वृन्दावन बांके बिहारी मंदिर में VIP दर्शन की व्यवस्था बंद

विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में VIP पर्ची से दर्शन बंद होंगे। VIP गैलरी हटाई जाएगी। प्रत्येक श्रद्धालु की एंट्री सिर्फ एंट्री गेट से होगी। इस मंदिर में VIP दर्शन के लिए ही सबसे ज्यादा मारामारी मचती है। इसी बात का करोड़ों रुपया चंदा रोज आता है। pic.twitter.com/OqSv02VYHq — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 12, 2025

बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प

🚨 Chaos at Banke Bihari Temple 🚨 A clash broke out between devotees and security over access to the VIP darshan area. Police had to step in to mediate as tensions turned the temple premises into a battleground.#BankeBihari #Vrindavan #TempleClash #DarshanDispute pic.twitter.com/pdIZLSMGSv — Subodh Srivastava (@SuboSrivastava) September 8, 2025

