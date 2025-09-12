यूपी के वृंदावन (Vrindavan) स्थित बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) में अब वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बंद कर दी गई है. मंदिर प्रशासन ने VIP दर्शन गैलरी पूरी तरह से हटा दी है. यह कदम श्रद्धालुओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प के बाद उठाया गया है. कुछ दिन पहले सामने आये वीडियो में मंदिर परिसर में भारी भीड़ के बीच महिला श्रद्धालु सुरक्षाकर्मियों से उलझती और थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं. जवाब में सुरक्षाकर्मी भी प्रतिक्रिया देते हुए दिखते हैं. जिससे स्तिथि तनावपूर्ण हो गई, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. एक पत्रकार द्वारा एक्स पर साझा जानकारी के अनुसार, अब मंदिर में हर भक्त को केवल मुख्य प्रवेश द्वार से ही प्रवेश दिया जाएगा और वीआईपी गैलरी जैसी कोई अलग व्यवस्था नहीं होगी. यह भी पढ़ें: Vrindavan Banke Bihari Temple: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में गार्डों और श्रद्धालुओं में जमकर हुई मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

वृन्दावन बांके बिहारी मंदिर में VIP दर्शन की व्यवस्था बंद

बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प

