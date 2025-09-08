Vrindavan Banke Bihari Temple: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में गार्डों और श्रद्धालुओं में जमकर हुई मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Sachhaikiawaaz)

Vrindavan Banke Bihari Temple: मथुरा (Mathura) के वृंदावन (Vrindavan) में स्थित बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) में कई बार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती है.एक बार फिर मंदिर से सिक्योरिटी गार्डों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई है. इस मारपीट में एक महिला और दो श्रद्धालु घायल हो गए है. श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है की उनके साथ गालीगलौज और मारपीट की गई. दिल्ली के शालीमार गार्डन निवासी अशोक सभलोक अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे थे. उनका आरोप है कि मंदिर में अधिक भीड़ नहीं थी, फिर भी सुरक्षा रक्षकों (Security Guards) ने धक्कामुक्की की. उनकी पत्नी रेणु सभलोक ने बताया कि काले कपड़ों में मौजूद सुरक्षा रक्षक और वहां तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें गालियां दीं. बाल पकड़कर खींचा और जमीन पर गिराया. इसके साथ ही महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Sachhaikiawaaz नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओ और सिक्योरिटी गार्डों के बीच मारपीट, वीडियो आया सामने

बांके बिहारी मंदिर में मारपीट

सुरक्षा रक्षकों का पक्ष

वहीं, मंदिर के प्रभारी निजी सुरक्षा रक्षक (Security Guard) अटल बाबू ने अलग ही दावा किया. उन्होंने कहा कि रक्षक केवल श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसी दौरान बहस बढ़ गई. उनका आरोप है कि श्रद्धालुओं ने ही गाली-गलौच और मारपीट की. इस मामले में उन्होंने भी पुलिस (Police) से शिकायत की है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. बता दें की ये कोई पहली बार नहीं कि श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. इससे पहले भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी है. जिसके कारण अब श्रद्धालुओं में भी नाराजगी है.