Sunita Williams Return Live Video: अंतरिक्ष से धरती पर लौट रहीं सुनीता विलियम्स, आज ISS से होंगी अनडॉक; NASA कर रहा स्पेसएक्स ड्रैगन का हैच बंद करने की तैयारी

Sunita Williams Return Updates: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में नौ महीने से फंसे नासा के दो अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स आखिरकार धरती पर लौटने के लिए तैयार हैं. नासा ने घोषणा की है कि दोनों एस्ट्रोनॉट मंगलवार, 18 मार्च 2025 की शाम को पृथ्वी पर लौटेंगे. नासा ने बयान जारी कर बताया कि अनुकूल मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वापसी का समय पहले तय किए गए शेड्यूल से थोड़ा पहले कर दिया गया है.

अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास महासागर में उनका स्प्लैशडाउन लगभग शाम 5:57 बजे (ईस्टर्न टाइम) होगा.

LIVE: @NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are packing up and closing the hatches as #Crew9 prepares to depart from the @Space_Station . Crew-9 is scheduled to return to Earth on Tuesday, March 18. https://t.co/TpRlvLBVU1

#Crew9 will soon be headed back to Earth—but in their time on the @Space_Station, they've helped with @ISS_Research studies to design better reactors, build wooden satellites, and prepare for missions to the Moon and Mars: https://t.co/CKZmVKRe94 pic.twitter.com/YMwdbi2zp1

— NASA (@NASA) March 17, 2025