मटौर से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मांसाहारी मोमो बनाने के लिए चिकन की जगह बिल्ले का सिर इस्तेमाल किया गया. फुटेज, जिसने स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, उसमें एक व्यक्ति को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि मोमो स्टॉल पर बिल्ले का सिर मिला है, जिसे टॉमकैट कहा जाता है. भ्रम को बढ़ाते हुए, एक अन्य मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि विचाराधीन सिर वास्तव में बिल्ली के बजाय कुत्ते का हो सकता है. आरोपों के अनुसार, चिकन मोमोज और स्प्रिंग रोल जानवरों के मांस और सड़ी हुई सब्जियों का उपयोग करके तैयार किए जा रहे थे, जिससे ग्राहकों में आक्रोश फैल गया. यह भी पढ़ें: VIDEO: होटल में थूककर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार; यूपी के गाजियाबाद की घटना

परेशान करने वाले दावों ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, जिससे अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए संदिग्ध स्टॉल से नमूने एकत्र किए हैं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नमूनों का परीक्षण किया जाएगा और किसी भी गलत काम की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Billa (Tomcat) head used for making Chicken Momos? Another video from Mataur goes viral, where a person alleges that a tomcat’s head is being used instead of chicken, and non-veg momos are made from this flesh. Another media report suggests that it was actually a dog’s head. The… https://t.co/PKYYHRPZgz pic.twitter.com/r0wbe02N9B

