एक अजीबोगरीब वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिसने लोगों को भ्रमित और हैरान कर दिया है. क्लिप में एक तालाब के पास बड़े-बड़े मगरमच्छों का एक समूह शांति से आराम करते हुए दिखाया गया है. सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक कहीं से एक आदमी दिखाई देता है. एक फावड़ा और एक कैमरा पकड़े हुए और मगरमच्छों की ओर दौड़ना शुरू कर देता है. शॉक मगरमच्छ जल्दी से पानी में वापस चले जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि आदमी उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन असली सवाल यह है कि क्यों? उसकी हरकतें न केवल बेहद जोखिम भरी लग रही थीं, बल्कि कई लोगों को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या इस तरह के स्टंट की कोई ज़रूरत थी. यह भी पढ़ें: Bees Attack Tourists: ताजमहल के रॉयल गेट पर मधुमक्खियों ने पर्यटकों पर किया हमला, अफरा-तफरी का वीडियो वायरल

