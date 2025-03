VIDEO: अजब गजब! लाल साड़ी पहनी महिला सड़क पर पहुंची, दिनदहाड़े सभी के सामने करने लगी काला जादू, जबलपुर के लोग नजारा देखकर हुए हैरान

जबलपुर, मध्य प्रदेश: देश में रोजाना कई ऐसी घटनाएं सामने आती है. जिसको देखने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते है की हम किस तरफ जा रहे है. भले ही आज देश विकसित हो गया है. लेकिन आज भी अंधविश्वास और जादू टोने पर लोगों का काफी विश्वास है. जबलपुर से एक वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जादू टोना लोगों के मन में किस तरह गहरी पैठ जमाकर बैठा हुआ है.

इसे कुछ लोग अंधविश्वास भी मान सकते है और कुछ लोग विश्वास भी.इस वीडियो को देखने के बाद शहर के लोग भी हैरान हो गए है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:इंसानी हड्डियों और बाल से भरे 8 कलश… मुंबई के लीलावती अस्पताल में काले जादू के सबूत

महिला ने सड़क पर किया काला जादू

