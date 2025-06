Nitish Rana And Wife Saachi Welcomes Twins: भारतीय क्रिकेटर नितीश राणा और उनकी पत्नी साची मारवाह के घर खुशियों ने दस्तक दी है. कपल जुड़वां बच्चों के माता-पिता बन गए हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारी पोस्ट शेयर की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. पोस्ट में नितीश और साची ने अपने जुड़वां बच्चों की नन्ही हथेलियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "हमारी दुनिया अब दो और नन्हें पैरों से भर गई है." इस खूबसूरत खबर पर खेल और मनोरंजन जगत से लेकर फैंस तक सभी उन्हें ढेरों बधाइयाँ दे रहे हैं. गौरतलब है कि नितीश राणा भारतीय घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलने के लिए जाने जाते हैं. अब पितृत्व के इस नए सफर की शुरुआत पर उनके फैंस और साथी खिलाड़ी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

Double the joy! ✨

It’s twin boys for Nitish Rana and Saachi Marwah Rana! 👶

Wishing the couple all the love and happiness in this beautiful new chapter. ❤️ #NitishRana #Cricket #Sportskeeda pic.twitter.com/kJHbXmzlna

— Sportskeeda (@Sportskeeda) June 16, 2025