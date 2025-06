आज, 16 जून को मुंबई पुलिस ने बताया कि शहर के दो स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं. जिन दो स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं, उनकी पहचान कनकिया इंटरनेशनल स्कूल (Kanakia International School) और रयान इंटरनेशनल स्कूल (Ryan International School) के रूप में की गई है. मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने ईमेल के ज़रिए बताया कि दोनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. हालांकि, मुंबई पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. मुंबई पुलिस ने कहा, "एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस भेजने वाले का पता लगा रही है." यह भी पढ़ें: Mumbai Bus Accident: मुंबई के गिरगांव में बारिश के कारण सड़क धंसी, BEST बस का पहियां 5 फीट गड्डे में फंसा, यात्री सुरक्षित, बड़ा हादसा टला (Watch Video)

