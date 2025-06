Mumbai Bus Accident: मुंबई के गिरगांव में बारिश के कारण सड़क धंसी, BEST बस का पहियां 5 फीट गड्डे में फंसा, यात्री सुरक्षित, बड़ा हादसा टला (Watch Video)

मुंबई,महाराष्ट्र: मुंबई में कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है.ऐसे में कई हादसे भी अब सामने आने लगे है. ऐसा ही एक बस हादसा गिरगांव में सामने आया है. जहांपर सड़क धंसने के कारण बेस्ट बस का पहियां गड्डे में फंस गया. इस 5 फीट गड्डे में बस का पीछे का पहियां फंस गया. बताया जा रहा है कि जिस समय ये हादसा हुआ,उस दौरान बस में यात्री बैठे हुए थे. बस का पहियां सड़क में धंसने के कारण बस में बैठे यात्री भी काफी घबरा गए. गनीमत रही कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है. ये घटना जिस जगह हुई है, वहां पर देख सकते है की कई जगहों पर सड़क पर गड्डे दिखाई दे रहे है और ये कभी धंस सकता है. जिसके कारण आनेवाले हादसों को भी नकारा नहीं जा सकता. इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @mid_day नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Kurla Bus Accident: कुर्ला बस हादसे में आरोपी ड्राइवर संजय दत्ता मोरे की ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव

गिरगांव में बस गड्डे में धंसी

A portion of Babasaheb Jaykar Marg in Girgaon caved in on Monday morning, causing the rear wheel of a BEST bus to get stuck in the sunken area.

Fortunately, no injuries were reported.

Via: Eeshanpriya MS

VC: Special arrangement#Mumbai #BMC #BESTBus #MumbaiRoads #MumbaiNews pic.twitter.com/bUaFwRFfzk

— Mid Day (@mid_day) June 16, 2025