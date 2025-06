VIDEO: 'उन्होंने मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण किया': रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर लगाया गंभीर आरोप, बृजभूषण शरण सिंह ने उठाए सवाल

Rohini Ghavri's Serious Allegation on Chandrashekhar Azad: भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक गंभीर विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं. इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने उन पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है. रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने न केवल उनका, बल्कि कई अन्य लड़कियों का भी शोषण किया है. सोशल मीडिया पर अपने आरोपों के बाद अब उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने का ऐलान किया है. इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह महिला सम्मान से जुड़ा विषय है और मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा."

ये भी पढें: मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर बोला हमला, कांशीराम और मेरा नाम लेकर दलितों को कर रहे गुमराह

Gonda, Uttar Pradesh: Former BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh, reacting to serious allegations made by a Dalit girl against Nagina MP Chandrashekhar Azad, said, "In January 2023, when some children made allegations against me, this very MP (Chandrashekhar Azad) had said that if… pic.twitter.com/HAnmWiM4uY

— IANS (@ians_india) June 15, 2025