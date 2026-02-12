Gold Rate Today, February 12, 2026: भारत में सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य बड़े शहर के ताजा रेट

Gold Rate Today, February 12, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 12 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखी जा रही है. वैश्विक बाजार में सकारात्मक रुख और घरेलू स्तर पर शादी-ब्याह के सीजन की मांग के कारण कीमतों को समर्थन मिला है. आज 24 कैरेट (शुद्ध) सोना 1,59,600 रुपये से 1,61,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है. वहीं, गहनों के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 1,46,300 रुपये के आसपास बना हुआ है.

प्रमुख शहरों में सोने के दाम

देश के अलग-अलग राज्यों में टैक्स और मेकिंग चार्जेस की वजह से कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है. नीचे 12 फरवरी 2026 के ताजा भाव दिए गए हैं: यह भी पढ़े: Silver Rate Today, February 12, 2026: चांदी की कीमतों में तेजी के बाद आज मामूली गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अन्य बड़े शहरों के ताजा रेट

शहर 22 कैरेट (Standard) 24 कैरेट (Pure) दिल्ली ₹ 1,46,460 ₹ 1,59,760 मुंबई ₹ 1,46,310 ₹ 1,59,610 चेन्नई ₹ 1,47,910 ₹ 1,61,360 कोलकाता ₹ 1,46,310 ₹ 1,59,610 बेंगलुरु ₹ 1,46,310 ₹ 1,59,610 जयपुर ₹ 1,46,460 ₹ 1,59,760 अहमदाबाद ₹ 1,46,360 ₹ 1,59,660 लखनऊ ₹ 1,46,460 ₹ 1,59,760

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग ने कीमतों को सहारा दिया है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर रुख और मुद्रा के उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है. इसके अलावा, घरेलू बाजार में फिजिकल गोल्ड की स्थिर मांग ने भी रिकवरी को बल दिया है.

निवेश के नजरिए से विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में लंबी अवधि का नजरिया अभी भी तेजी का बना हुआ है. हालांकि, कम अवधि में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों और डॉलर की मजबूती की वजह से कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले हॉलमार्क और शुद्धता की जांच अवश्य करें.

बाजार का हाल

पिछले कुछ हफ्तों में सोने के दामों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है. जनवरी के आखिर में कीमतों ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ था, जिसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया. अब बाजार धीरे-धीरे फिर से रिकवरी की ओर बढ़ रहा है. एमसीएक्स (MCX) पर भी सोने के वायदा अनुबंधों में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.