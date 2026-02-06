Gold Rate Today, February 06, 2026: Check 22K & 24K Gold Prices in Delhi, Mumbai, Chennai and Other Cities

Mumbai, February 6: शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को देशभर में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई. हाल के सत्रों से जारी नरमी के बीच 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड रेट अधिकतर बड़े शहरों में नीचे आए हैं. आज के गोल्ड रेट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अहमदाबाद में देखने को मिले. बाजार सूत्रों के अनुसार, वैश्विक संकेतों के मिलेजुले रहने और स्थानीय सप्लाई मजबूत होने से दामों पर दबाव बना रहा. हालिया गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है, जबकि निवेशक आगे की चाल के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार और रुपये–डॉलर के रुझान पर नजर बनाए हुए हैं. Gold Rate Today: भारत में 22K-24K सोने के दाम स्थिर, यहां जानें दिल्ली-मुंबई समेत सभी शहरों के लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: क्यों आई नरमी?

मार्केट सूत्रों के मुताबिक, वैश्विक संकेतों के मिलेजुले रहने और स्थानीय स्तर पर सप्लाई मजबूत होने से शुद्ध सोने की कीमत में हल्की गिरावट आई है. घरेलू बुलियन बाजार में इस हफ्ते पहले देखी गई अस्थिरता के बाद अब दाम कुछ ठंडे पड़े हैं, जिससे खरीदारों को राहत मिल सकती है—खासतौर पर शादी और त्योहारों के सीजन से पहले.

सोने का भाव (Gold Rate Today, February 06, 2026)

City 24K Gold (10g) 22K Gold (10g) Delhi INR 1,54,560 INR 1,41,690 Mumbai INR 1,54,410 INR 1,41,540 Chennai INR 1,56,210 INR 1,43,190 Kolkata INR 1,54,410 INR 1,41,540 Bengaluru INR 1,54,410 INR 1,41,540 Hyderabad INR 1,54,410 INR 1,41,540 Pune INR 1,54,410 INR 1,41,540 Ahmedabad INR 1,54,560 INR 1,41,690 Jaipur INR 1,54,560 INR 1,41,690 Lucknow INR 1,54,560 INR 1,41,690 Noida / Ghaziabad INR 1,54,560 INR 1,41,690 Gurugram INR 1,54,560 INR 1,41,690 Jodhpur INR 1,54,560 INR 1,41,690 Srinagar INR 1,54,560 INR 1,41,690

निवेशकों की नजर ग्लोबल ट्रेंड्स पर

भारत में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बुलियन मूवमेंट, रुपये–डॉलर की चाल और निवेशकों की धारणा से प्रभावित रहती हैं. इस सप्ताह नरमी का रुख फ्यूचर्स और स्पॉट सेगमेंट में बिकवाली के दबाव से भी जुड़ा है. हालांकि, जनवरी के अंत में सुरक्षित निवेश (safe-haven) मांग के कारण सोने में तेज़ी देखी गई थी.

आज किन शहरों में देखें गोल्ड रेट

आज के गोल्ड रेट इन प्रमुख शहरों में ट्रैक किए जा रहे हैं:

खरीदारों के लिए क्या है संकेत?

मौजूदा नरमी से गहनों के खरीदारों और लंबी अवधि के निवेशकों को बेहतर मौका मिल सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, दामों में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है—इसलिए रोज़ाना Gold Rate Today पर नज़र रखना समझदारी है. 6 फरवरी 2026 को सोने के दाम में आई यह हल्की गिरावट बाजार में ठहराव का संकेत देती है. आने वाले दिनों में वैश्विक संकेत और घरेलू मांग तय करेगी कि गोल्ड रेट किस दिशा में जाते हैं.