Avneet Kaur Gym Look: अवनीत कौर ने जिम में बहाया पसीना, फिटनेस के प्रति डेडिकेशन देख फैंस बोले - 'फायर है ये लड़की' (View Pics)

Avneet Kaur (Photo Credits: Instgaram)

Avneet Kaur Gym Look: टीवी और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने फिटनेस पैशन से फैंस का दिल जीत लिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में जिम से कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह मसल ट्रेनिंग करती नज़र आ रही हैं. टाइट ब्रालेट और लोअर में अवनीत का यह लुक बेहद एथलेटिक और आकर्षक लग रहा है. पोस्ट के कैप्शन में अवनीत ने लिखा, "It’s been a while since I stopped feeling butterflies, now it’s pure muscle pain." यह साफ है कि वह अब वर्कआउट को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर हो गई हैं. उनका यह फोकस और डेडिकेशन देखकर उनके फैंस और दोस्त उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस पोस्ट को अर्जुन कपूर और कई अन्य सेलेब्स ने भी लाइक किया है.

अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने जिम लुक्स और फिटनेस रूटीन से फैंस को मोटिवेट करती रहती हैं. उनका यह लेटेस्ट वर्कआउट फोटोशूट न सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वह इंडस्ट्री में खुद को फिट और फोकस्ड रखने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं.

फिटनेस के लिए अवनीत का समर्पण:

View this post on Instagram A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

उनकी यह तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि ग्लैमर और फिटनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर किसी में है, तो वह हैं अवनीत कौर.