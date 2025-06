Avneet Kaur Casual Look: कैजुअल ड्रेस में अवनीत कौर ने दिखाया स्टनिंग अंदाज़, इंस्टाग्राम पर छाईं एक्ट्रेस (View Pics)

Avneet Kaur (Photo Credits: Instagram)

Avneet Kaur Casual Look: अवनीत कौर सोशल मीडिया पर एक बार फिर अपने स्टनिंग लुक को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में लंदन से अपनी कुछ कैजुअल लुक वाली तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. डार्क ब्लू बॉडीकॉन फिटेड आउटफिट और खुले बालों के साथ अवनीत का यह सिंपल लेकिन ग्लैमरस अंदाज़ फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. अवनीत ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा – “I feel the cutest in casual fits 💙🤍” और वाकई में उनकी ये कैंडिड तस्वीरें इस बात को साबित करती हैं. बैकग्राउंड में नजर आ रहा BFI Riverfront उनकी इंटरनेशनल जर्नी को भी हाइलाइट करता है.

उनके इस लुक को देखकर फैंस दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने उन्हें "स्टनर" कहा तो किसी ने "कैजुअल क्वीन". महज 13 घंटे में इस पोस्ट पर 1.7 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.

अवनीत कौर का वायरल लुक:

View this post on Instagram A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

एक्ट्रेस का ये लुक इस बात का संकेत है कि वह हर अंदाज़ में लोगों का दिल जीतने का हुनर रखती हैं – फिर चाहे वो ट्रेडिशनल हो या कैजुअल. उनकी यह पोस्ट न सिर्फ फैशन स्टेटमेंट बन गई है, बल्कि उनके स्टाइल और कॉन्फिडेंस का भी उदाहरण है. अवनीत कौर को हाल ही में कुछ वेब और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में देखा गया है, और उनका ग्लोबल अपील अब साफ झलकने लगा है. फैंस को अब उनकी अगली बड़ी घोषणा का बेसब्री से इंतजार है.