Avneet Kaur ने ऑरेंज ड्रेस में गिराई बिजली, लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी (View Pics)

Avneet Kaur

Avneet Kaur Hot Pics: एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया पर कहर ढा रही हैं. उन्होंने हाल ही में ऑरेंज हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो चुकी हैं. इस ड्रेस में अवनीत न केवल बेहद ग्लैमरस लग रही हैं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंट अंदाज भी फैंस को दीवाना बना रहा है. पोस्ट के कैप्शन में अवनीत ने लिखा, “Take me out my mind…..🧡” और उनके इस हॉट अवतार पर सेलेब्स भी फिदा हो गए. टन्या चौधरी ने लिखा "Mind blown! 😱 Love it 🔥" वहीं कई फैंस ने उन्हें "गॉर्जियस" और "फैशन क्वीन" कहा.

इस लुक को और खास बना रही है उनकी डीप नेक ड्रेस का फिनिशिंग कट और सटल मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक. अवनीत का ये अंदाज उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

फैशन स्टेटमेंट बना रही हैं अवनीत:

अवनीत कौर न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपने स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. उनका यह लुक एक बार फिर साबित करता है कि वो यंग जनरेशन की स्टाइल आइकन हैं. हर नए फोटोशूट के साथ वह फैशन बार को और ऊपर उठा रही हैं. उनकी इस पोस्ट पर अब तक लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. अवनीत की ये बोल्ड तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वो आने वाले समय में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.