Bus Driver Films Virat Kohli: विजय हजारे ट्रॉफी में बस ड्राइवर ने कैमरे में कैद किया ईशांत शर्मा के साथ विराट कोहली का देसी अंदाज़, देखें वायरल वीडियो

विराट कोहली(Photo Credits: @sujeetsuman1991/X)

Bus Driver Filmed Virat Kohli: बस ड्राइवर द्वारा भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली(Virat Kohli) को कैमरे में कैद करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना भारत में हाल ही की बताई जा रही है, जहां ड्राइवर ने अपने अनोखे अंदाज़ में विराट कोहली की झलक कैद करने की कोशिश की. कुछ ही समय में इस वीडियो ने लाखों व्यूज़ बटोर लिए, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि विराट कोहली की लोकप्रियता आज भी फैंस के सिर चढ़कर बोलती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बस ड्राइवर चुपचाप विराट कोहली, ईशांत शर्मा और अन्य दिल्ली खिलाड़ियों को रिकॉर्ड करता नजर आता है. चकाचौंध से दूर, विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाड़ियों को कितना मिलता हैं पैसा, जानिए रोहित शर्मा-विराट कोहली के डोमेस्टिक की सैलरी

ये सभी खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले के लिए बीसीसीआई एक्सीलेंस एकेडमी(BCCI Excellence Academy) मैदान पर बस से उतर रहे थे. ड्राइवर ने बड़ी चतुराई से मोबाइल फोन इस तरह सेट किया कि वह सड़क पर ध्यान बनाए रखते हुए भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर का वीडियो रिकॉर्ड कर सका, और यही दिलचस्प अंदाज़ इस पल को खास बना गया.

बस ड्राइवर ने विराट कोहली का वीडियो बनाया

Look at the way the bus driver recorded Virat Kohli and the Delhi team’s arrival at the COE, Bengaluru 😂😂 pic.twitter.com/CL5AZe3U6F — sonu (@Cricket_live247) December 26, 2025

बस ड्राइवर की इस अनोखी रिकॉर्डिंग तकनीक ने वीडियो को देखते ही देखते वायरल बना दिया. सोशल मीडिया यूज़र्स ने ड्राइवर की सूझबूझ और जुनून की जमकर तारीफ की, क्योंकि वह अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की झलक कैद करने के लिए पूरी तरह समर्पित नजर आया. कई लोगों ने इसे एक आम फैन की भावनाओं से जोड़कर देखा, जहां अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ एक पल को कैमरे में कैद करना किसी सपने से कम नहीं होता. कमेंट्स में कहीं हंसी-मजाक दिखा तो कहीं ड्राइवर की क्रिएटिविटी की खुलकर सराहना की गई.

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर विराट कोहली(Virat Kohli) की जबरदस्त लोकप्रियता को उजागर किया है. मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ विराट कोहली एक ऐसे सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं, जिनकी मौजूदगी मात्र से ही माहौल बन जाता है. फैंस के साथ उनके छोटे-छोटे, अनौपचारिक पल अक्सर सोशल मीडिया पर छा जाते हैं. बस ड्राइवर का यह वीडियो भी उसी दीवानगी का प्रतीक बन गया है, जो दिखाता है कि विराट कोहली की एक झलक भी फैंस के लिए यादगार लम्हा बन सकती है और देखते ही देखते इंटरनेट पर सनसनी बन जाती है.