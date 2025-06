Arjun Kapoor Reaction: मलाइका अरोड़ा के 'प्यार' वाले पोस्ट पर अर्जुन कपूर ने किया रिएक्ट, ब्रेकअप के बाद भी रिश्ते में दिखी परिपक्वता

Malaika Arora, Arjun Kapoor (Photo Credits: Instagram)

Arjun Kapoor Reaction: अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का रिश्ता भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दोनों के बीच की समझ और परिपक्वता एक मिसाल बनती जा रही है. हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर 'प्यार' को लेकर एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिस पर अर्जुन कपूर ने लाइक कर सबका ध्यान खींचा. इस पोस्ट में एक कोट लिखा था – "I don't love you with my heart..." – जिसे देखकर फैंस के बीच फिर से हलचल मच गई. अर्जुन और मलाइका का बीते साल ब्रेकअप हो गया था, लेकिन एक-दूसरे के लिए उनका सम्मान अभी भी साफ नजर आता है. छह साल तक साथ रहने वाले इस कपल के बीच अब एक अमिकेबल यानी सौहार्दपूर्ण रिश्ता दिख रहा है, जो आज की डेटिंग संस्कृति में दुर्लभ है.

जैसे ही अर्जुन कपूर का यह लाइक लोगों की नजर में आया, सोशल मीडिया पर इस पर चर्चाएं शुरू हो गईं. कई लोगों ने इसे "maturity goals" बताया, तो कुछ ने लिखा कि "इतना ग्रेसफुल ब्रेकअप कम ही देखने को मिलता है." अर्जुन और मलाइका के फैंस के लिए यह इशारा था कि दोनों अपने-अपने रास्तों पर शांति और सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा का पोस्ट:

बॉलीवुड में जहां ब्रेकअप अक्सर कड़वाहट और विवादों के साथ देखे जाते हैं, वहां अर्जुन और मलाइका का यह व्यवहार सकारात्मकता और मैच्योरिटी का उदाहरण बनता जा रहा है.