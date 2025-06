Israel Iran Conflict: ईरान-इजराइल संघर्ष के चौथे दिन तेल अवीव में धमाके, पेटाह टिकवा में इमारत पर मिसाइल हमला; 67 नागरिक घायल (Watch Video)

Israel Iran Conflict: ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव चौथे दिन भी थमता नहीं दिख रहा है. सोमवार सुबह तेल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके इतने तेज थे कि खिड़कियां तक कांप उठीं. माना जा रहा है कि ये धमाके इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली द्वारा ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की वजह से हुए. मध्य इजराइल के शहर पेटाह टिकवा में हालात और भी गंभीर रहे. अधिकारियों ने बताया कि ईरानी मिसाइलों में से एक ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बना लिया.

इस हमले से इमारत की दीवारें जलकर खाक हो गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए और कई अपार्टमेंट्स को गंभीर नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही कि समय रहते बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया.

ये भी पढें: Israel-Iran War: ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील

Sirens blared across Israel and Jerusalem as Iran fired another missile barrage. The projectiles had direct hits in Petah Tikva and Tel Aviv where there was substantial damage to residential buildings https://t.co/1hZ9q4ZkWg pic.twitter.com/fKGm1RQAmz

— Reuters (@Reuters) June 16, 2025