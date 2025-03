Viral Video: मेट्रो में सफर के दौरान मजे से मूंगफली खाता दिखा यात्री, वीडियो देख भड़के लोगों ने जमकर लगाई क्लास

Metro Train Viral Video: दिल्ली मेट्रो (Metro) आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि आए दिन दिल्ली मेट्रो से अजीबो-गरीब हरकतों वाले और अतरंगी वीडियोज सामने आते रहते हैं. लड़ाई-झगड़े, क्लेश और रोमांस से जुड़े वीडियोज के बीच इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स सफर के दौरान मेट्रो ट्रेन में मूंगफली (Peanut) खाता हुआ नजर आ रहा है. इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग मेट्रो ट्रेन में मूंगफली खाकर गंदगी फैलाने वाले शख्स को जमकर कोस रहे हैं.

एक्स पर इस वीडियो को @moronhumor नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 441.9k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा है- इन लोगों के ऊपर तो भाई तगड़ा जुर्माना लगाना चाहिए, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- दिक्कत ये है कि जनता को कोई समस्या नहीं है, इसके लिए मेट्रो एक साल तक के लिए बैन करो. यह भी पढ़ें: Viral Video: मेट्रो ट्रेन में चढ़ने के बाद सीट के लिए शख्स ने कर दी ऐसी हरकत, लोगों के चेहरे पर आ गई हंसी

मेट्रो ट्रेन में मजे से मूंगफली खाता शख्स

In yet another episode of “will you blame the government for this ?” 😏😏 pic.twitter.com/my7Bkf4nqf

— Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) March 12, 2025