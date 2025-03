Malaysia National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team 6th T20I 2025 Toss Update And Live Scorecard: मलेशिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और हांगकांग महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच मलेशिया त्रिकोणीय टी20आई श्रृंखला का छठा टी20 मैच आज यानी 15 मार्च को कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) के बयूमासओवल (Bayuemas Oval) में खेला जा रहा है. इस मैच में मलेशिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सैयद अज़ीज़ मुबारक के हाथों में मलेशिया की कमान होगी. जबकि यासिम मुर्तजा हांगकांग की कप्तानी करेंगे. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

मलेशिया (प्लेइंग इलेवन): सैयद अजीज मुबारक (कप्तान), जुबैदी जुल्किफले, वीरनदीप सिंह, अहमद अकील, शार्विन मुनियांडी, खिजर हयात, विजय उन्नी, ऐनूल हाफिज (विकेटकीपर), असलम खान मलिक, मुहम्मद वाफिक, पवनदीप सिंह

हांगकांग (प्लेइंग इलेवन): जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, निजाकत खान, बाबर हयात, यासिम मुर्तजा (कप्तान), शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, अनस खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल

यहां देखिए मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड

Today's match is the last game before the final of the Malaysia T20I Tri-Series, featuring Hong Kong, China, and Malaysia! 💥 Stay tuned to our players and support them through the livestream below‼️

🏏 Malaysia won the toss and chose to bat first.

Livestream:… pic.twitter.com/heGdLGBJqe

— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) March 15, 2025