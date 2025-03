Bahrain National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Final T20I 2025 Toss Update And Live Scorecard: बहरीन महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और हांगकांग महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच मलेशिया ट्राई सीरीज का फाइनल टी20 मैच आज यानी 17 मार्च को कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) के बयूमास ओवल (Bayuemas Oval) में खेला जा रहा है. इस मैच में हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अहमर बिन नासिर के हाथों में बहरीन टीम की कमान होगी. हांगकांग की कप्तानी यासिम मुर्तजा करेंगे. नीचे आप प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

बहरीन (प्लेइंग इलेवन): फियाज अहमद, प्रशांत कुरुप (डब्ल्यू), आसिफ अली, सोहेल अहमद, अहमर बिन नासिर (सी), जुनैद अजीज, इमरान अनवर, रिजवान बट, अली दाऊद, अब्दुल माजिद अब्बासी, इमरान खान

हांगकांग (प्लेइंग इलेवन): जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमन रथ, निजाकत खान, बाबर हयात, यासिम मुर्तजा (कप्तान), शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, अनस खान, एहसान खान, अतीक इकबाल, आयुष शुक्ला

यहां देखिए बहरीन राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड

Hong Kong, China, is set for the Malaysia T20I Tri-Series final, kicking off at 11 AM against Bahrain! 🏏 Tune in to the livestream below to catch all the thrilling action!💥

🏏 Hong Kong, China won the toss and chose to bat first.

Livestream:https://t.co/Gb5cBE80H5#cricket… pic.twitter.com/JMzTi0NZnY

— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) March 17, 2025