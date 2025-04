Hong Kong National Cricket Team vs Qatar National Cricket Team 4th T20 2025 Live Scorecard: हांगकांग टी20आई चतुष्कोणीय श्रृंखला 2025 में हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और क़तर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज चौथा टी20 मोंग कोक के मिशन रोड ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मैच में कतर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यासिम मुर्तजा हांगकांग की कप्तानी करेंगे. जबकि कतर की कमान बिपिन कुमार के हाथों में है. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

हांगकांग (प्लेइंग इलेवन): जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, निजाकत खान, बाबर हयात, कल्हण चल्लू, यासिम मुर्तजा (कप्तान), दर्श वोरा, एहसान खान, वकास बरकत, अतीक इकबाल, आयुष शुक्ला

कतर (प्लेइंग इलेवन): अरुमुगनेश नागराजन, रिफाई थेरुवथ, मोहम्मद इकरामुल्लाह खान (कप्तान), शाहजेब जमील (डब्ल्यू), जसीम खान, मुजीब उर रहमान, मोहम्मद इरशाद, बिपिन कुमार, मुहम्मद जाबिर, मोहम्मद अबरार, बुखार इलिक्कल

यहां पर आप एक क्लिक पर हांगकांग बनाम कतर के बीच चौथे टी20 मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

The Hong Kong, China team is getting ready for their next game against Qatar in the Hong Kong Men’s T20I Series 2025‼️ You can support them by watching on the CHK YouTube Channel and Styx Sport from anywhere~~~

🏏 Qatar won the toss and chose to bowl first.

🔗Livestream:… pic.twitter.com/WSb5BCAi1U

— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) April 10, 2025