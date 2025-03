भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस समय अपने पीठ की इंजरी से उभर हैं. ऑस्ट्रेलिया में पांचवें टेस्ट के दौरान उन्हें चोट लगी थी. जिसके कारण चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया. हालांकि आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की ओर से बुमराह की खेलने की उम्मीद है. इस बीच स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो साझा किया है. जिसमें मजेदार रैपिड-फायर राउंड में बुमराह की पत्नी संजना गणेशन उनका इंटरव्यू ले रही हैं और उनसे पूछतीं हैं की उनका 3 एम दोस्त कौन हैं. जिसका जवाब देते हुए बुमराह ने अपनी पत्नी को बताया. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

From his 3 AM friend to the superpower he would love to have, ✨ @Jaspritbumrah93 gets candid in a fun rapid-fire round!#IPLonJioStar 👉 SEASON 18 | #CSKvMI, SUN, 23rd MAR, 6:30 PM | LIVE on JioHotstar & Star Sports Network | #IPL2025 #MumbaiIndians pic.twitter.com/SlCZs90Q84— Star Sports (@StarSportsIndia) March 13, 2025