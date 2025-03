Apple के सीईओ टिम कुक ने दी होली की शुभकामनाएं, शेयर की बेहद खूबसूरत तस्वीर

रंगों के त्योहार होली की धूम पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है. इस खास मौके पर एप्पल के सीईओ टिम कुक (Tim Cook) ने भी सोशल मीडिया पर होली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने भारतीय सीईओ कुशाग्र तिवारी द्वारा खींची गई एक शानदार तस्वीर साझा की, जिसे आईफोन से शूट किया गया था. यह तस्वीर होली के रंगों और खुशी को खूबसूरती से बयां कर रही है.

टिम कुक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर होली की बधाई देते हुए लिखा, "होली मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं! यह कुशाग्र तिवारी की खूबसूरत #ShotOniPhone फोटो की तरह ही आनंदमय और मज़ेदार हो."

टिम कुक ने अपने पोस्ट में बेहद ही खुबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में एक महिला के हाथ में रंगों और फूलों की थाली थी. चारों ओर उड़ते रंग और गिरती फूलों की पंखुड़ियां इस तस्वीर को और भी खास बना रही थीं.

Happy Holi to all those celebrating!

May it be as joyous and fun as Kushagra Tiwari’s beautiful #ShotOniPhone photo. pic.twitter.com/6gQBQyyN67

— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2025