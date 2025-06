मंगल ग्रह दिखा सबसे विशाल ज्वालामुखी, 20 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई, NASA ने शेयर की तस्वीर

नासा के एक अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के एक विशाल ज्वालामुखी की हैरान कर देने वाली तस्वीर खींची है. यह तस्वीर नासा के 2001 मार्स ओडिसी ऑर्बिटर (एक तरह का सैटेलाइट जो मंगल का चक्कर लगा रहा है) ने ली है. इसमें भोर के समय एक 20 किलोमीटर ऊंचा ज्वालामुखी बादलों के बीच से झांकता हुआ दिख रहा है.

इस ज्वालामुखी का नाम आर्सिया मॉन्स (Arsia Mons) है. इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी, हवाई में स्थित मौना लोआ (Mauna Loa) से लगभग दोगुना ऊंचा है. मौना लोआ की ऊंचाई समुद्र तल से 9 किलोमीटर है, जबकि आर्सिया मॉन्स 20 किलोमीटर ऊंचा है. इतना ही नहीं, इसका शिखर, जिसे काल्डेरा कहते हैं, 120 किलोमीटर चौड़ा है, जो पृथ्वी के कई ज्वालामुखियों से कहीं ज़्यादा बड़ा है.

यह शानदार तस्वीर 2 मई को थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम (THEMIS) नाम के कैमरे का इस्तेमाल करके ली गई थी. इस तस्वीर में पहली बार इस विशाल ज्वालामुखी का ऐसा नज़ारा देखने को मिला है. वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर आर्सिया मॉन्स को चुना था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सुबह के बादलों के ऊपर से इसकी चोटी दिखाई देगी, और ऐसा ही हुआ.

Something big is peeking through Martian clouds. 🌋

The Odyssey orbiter captured a stunning view of Arsia Mons, a volcano that dwarfs the tallest ones here on Earth. This perspective helps scientists study how dust and ice clouds change over the seasons. https://t.co/p1BIiSQokr pic.twitter.com/SxvGJE6itw

