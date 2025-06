ChatGPT Down: चैटजीपीटी हुआ डाउन! यूजर्स को हो रही परेशानी, एरर मैसेज और देरी की शिकायत

ChatGPT Down: OpenAI का मशहूर एआई चैटबॉट चैटजीपीटी आज 10 जून 2025 को कई यूजर्स के लिए डाउन हो गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने इसकी शिकायत की है, जिसमें देरी, एरर मैसेज और एक्सेस करने में दिक्कत जैसी समस्याएं शामिल हैं. डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, करीब 825 यूजर्स ने चैटजीपीटी के साथ समस्या होने की बात कही है. ये परेशानी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में देखी जा रही है. एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "चैटजीपीटी अभी डाउन है, धीमा चल रहा है और एरर मैसेज दिख रहे हैं," साथ ही उन्होंने ओपनएआई की स्टेटस पेज की जानकारी भी शेयर की.

एक अन्य यूजर ने कहा, "क्या चैटजीपीटी अभी डाउन है? मुझे बार-बार दिक्कत हो रही है." एक और पोस्ट में यूजर ने इसे "बड़ा हादसा और आउटेज" बताया.

चैटजीपीटी डाउन हो गया है

क्या चैटजीपीटी डाउन है?

यह सिर्फ आपकी ही बात नहीं है, ChatGPT डाउन है

चैटजीपीटी में आउटेज हो रहा है

क्या किसी और का ChatGPT बंद है?

OpenAI ने क्या बताया?

ओपनएआई ने अपनी स्टेटस पेज पर बताया कि चैटजीपीटी और इससे जुड़ी सर्विसेज में "हाई एरर रेट्स" और "लेटेंसी" की समस्या है, जिसकी जांच चल रही है. ओपनएआई ने अभी तक इस आउटेज का सटीक कारण नहीं बताया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो इसे जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है.

अगर आप भी चैटजीपीटी यूज करते हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करें या ओपनएआई की स्टेटस पेज पर अपडेट चेक करें.

पहले भी डाउन हुआ है ChatGPT

बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब चैटजीपीटी डाउन हुआ हो. इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2025 में भी ऐसी समस्याएं सामने आई थीं.

यूजर्स का कहना है कि वेब और मोबाइल ऐप दोनों पर चैटजीपीटी जवाब देने में धीमा है या फिर "समथिंग वेंट रॉन्ग" जैसे एरर दिखा रहा है. कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया, जैसे एक ने लिखा, "चैटजीपीटी को भी थोड़ा आराम चाहिए!"