India National Football Team vs Hong Kong National Football Team: 10 जून(मंगलवार) को एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर ग्रुप सी मैच में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को हांगकांग की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा. मजबूत घरेलू समर्थन के बावजूद, ब्लू टाइगर्स ने पहले हाफ में कुछ मौके बनाए. दोनों टीमों ने पहले हाफ में दो शॉट टारगेट पर दर्ज किए. हालांकि, दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में भारत के विशाल कैथ ने पेनल्टी स्वीकार कर ली. ब्लू टाइगर्स को हार का सामना करना पड़ा और स्टीफन परेरा ने घरेलू टीम के लिए गोल किया.

हांगकांग ने भारत को 1-0 से दी मात

Full-time! A tough one to take for the #BlueTigers.#HKGIND #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/OBRZKdQhta

— Indian Football Team (@IndianFootball) June 10, 2025