Kriti Kharbanda का पिंक कटआउट ड्रेस में दिखा स्टनिंग अवतार, Pulkit Samrat बोले - 'Trophy' (View Pics)

Kriti Kharbanda Glamorous Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा अपने फैशन सेंस और ग्रेसफुल स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह पिंक कटआउट ड्रेस में नज़र आ रही हैं. इस लुक में वह बेहद स्टनिंग लग रही हैं और फैंस के साथ-साथ उनके पति पुलकित सम्राट भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. कृति ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा – "Feeling #prettyinpink 💗 Pink is my colour, no?" उनकी इस पिंक ड्रेस को Revolve ब्रांड से लिया गया है, जिसे Nykaa Fashion के ज़रिए स्टाइल किया गया है. उनका मेकअप Nishi Singh और हेयरस्टाइल Kimberly Chu द्वारा किया गया है.

इन फोटोज़ में कृति का कॉन्फिडेंस और एलिगेंस साफ झलक रहा है. खुले बाल, मिनिमल मेकअप और स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ उनका ये लुक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है. पोस्ट पर पुलकित सम्राट ने कमेंट करते हुए लिखा – "Slide 3: Trophy 🏆", जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कृति खरबंदा का स्टनिंग अवतार:

कृति इन दिनों नेटफ्लिक्स सीरीज़ 'राणा नायडू सीजन 2' में ‘आलिया ओबेरॉय’ के किरदार को लेकर चर्चा में हैं. इन फोटोज़ के साथ उन्होंने #rananaidu2, #alaiaoberoi, और #13thjune जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह शो के प्रमोशन के लिए यह लुक लेकर आई थीं. कृति खरबंदा का यह अंदाज़ एक बार फिर यह साबित करता है कि वह सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं, बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं.