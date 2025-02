Kriti Kharbanda Hot Pics: कृति खरबंदा ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'उफ्फ ये अदाएं!' (View Pics)

Kriti Kharbanda (Photo Credits: Instagram)

Kriti Kharbanda Hot Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरों से फैंस को सरप्राइज देती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ग्रीन आउटफिट में पोज देती कृति की ये तस्वीरें उनके फैंस को खूब पसंद आ रही हैं. तस्वीरों में उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है. Kriti Kharbanda की दिलकश अदाओं ने ढाया कहर, हॉटनेस देख फैंस हुए घायल (View Pics and Watch Video)

उनके पोस्ट पर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. किसी ने उन्हें "Beautiful" कहा, तो किसी ने लिखा, "उफ्फ ये अदाएं" कृति ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "Monday is feeling more Monday than Monday usually does?" यानी सोमवार आज कुछ ज्यादा ही सोमवार जैसा लग रहा है! उनका यह कैप्शन उनके मूड को बयां कर रहा है, जिसे पढ़कर फैंस भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

कृति खरबंदा की दिलकश अदाएं:

कृति खरबंदा जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों के सामने आने वाली हैं. उनकी पिछली फिल्मों को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में वह किस फिल्म से फैंस को सरप्राइज देती हैं.