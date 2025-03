New Audi Q9 To Be Launched in 2026: अगले साल लॉन्च होगी ऑडी की नई लग्जरी SUV, BMW X7 और Mercedes GLS को देगी टक्कर; जानें इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बारे में सबकुछ

Photo- @zoujiaqing/X

New Audi Q9 To Be Launched in 2026: ऑडी ने अपनी नई और सबसे बड़ी SUV Audi Q9 को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. यह लग्जरी SUV ऑडी Q7 से ऊपर पोजिशन की जाएगी और BMW X7, Mercedes-Benz GLS और Range Rover जैसी हाई-एंड SUVs को टक्कर देगी. Q9 को ज्यादा स्पेस, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा, जिससे यह एक शानदार फुल-साइज़ थ्री-रो SUV बनने वाली है. ऑडी Q9 को 2025 में ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद इसे भारत में भी लाया जा सकता है.

इसकी कीमत 1.2 करोड़ रुपये से 1.8 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. अगर आप एक पावरफुल, लग्जरी और हाई-टेक SUV की तलाश में हैं, तो Audi Q9 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है.

ये भी पढें: Bajaj GoGo: बजाज ऑटो ने लॉन्च किया ‘बजाज गोगो’, इलेक्ट्रिक ऑटो का नया ब्रांड

अगले साल लॉन्च होगी ऑडी की नई लग्जरी SUV

Audi will launch the Q9 next year as its largest and most luxurious model ever https://t.co/IProkPYclR pic.twitter.com/l42R4Sp6FL — Autocar (@autocar) March 20, 2025

शानदार एक्सटीरियर डिजाइन

ऑडी Q9 का डिजाइन काफी हद तक नेक्स्ट-जेनरेशन Q7 से मिलता-जुलता है. सामने की तरफ बड़ी हेक्सागोनल ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट सेटअप और दमदार एयर डैम दिया गया है, जो इसे एक बोल्ड और मॉडर्न लुक देता है. पीछे की तरफ एक स्लीक रूफ स्पॉइलर और फुल-विड्थ लाइटबार दिया गया है, जिससे SUV का लुक और भी शानदार लगता है.

खास बात यह है कि टेस्ट मॉडल में क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स देखी गई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑडी स्पोर्टी SQ9 वैरिएंट पर भी काम कर रही है.

इंटीरियर होगा और भी ज्यादा प्रीमियम

Q9 के स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसका व्हीलबेस लंबा होगा और रियर ओवरहैंग भी बड़ा होगा. इससे केबिन में ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है. यह SUV स्टैंडर्ड 7-सीटर लेआउट के साथ आएगी, लेकिन ज्यादा लग्जरी चाहने वालों के लिए 6-सीटर कैप्टन सीट ऑप्शन भी दिया जा सकता है.

प्लेटफॉर्म और दमदार इंजन ऑप्शन्स

ऑडी Q9 को Volkswagen के नए प्रीमियम प्लेटफॉर्म कम्बशन (PPC) पर तैयार किया जाएगा, जो लंबवत (longitudinal) लगे इंजन को सपोर्ट करता है. इस SUV में 2.0-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन से लेकर दमदार V8 इंजन तक के ऑप्शन मिल सकते हैं.

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस

ऑडी अपनी नई कारों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है. Q9 के सभी वैरिएंट्स में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना है. कंपनी ने EV की धीमी ग्रोथ को देखते हुए अपने ICE (Internal Combustion Engine) लॉन्च स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार किया है और अब हाइब्रिड मॉडल्स पर ज्यादा फोकस कर रही है.